Roma, Leandro Castan ai tifosi: "Sto tornando"

18:27 - Leandro Castan brucia le tappe con l'obiettivo di tornare al più presto in campo. Il difensore della Roma ha tolto i punti e tramite Instagram ha voluto ringraziare il neurochirurgo che lo ha operato: "È già Natale. Grazie Prof. Giulio Maira per tutto. Oggi alla Clinica Quisisana ho già tolto i punti". "La strada del Guerriero non è solitaria. Forza Roma, sto tornando! #dajeroma #siamoquellochefacciamo" ha concluso Castan, tranquillizzando i tifosi.