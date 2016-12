Roma-Lazio, Castan e Onazi infiammano il derby sui social

16:41 - In attesa di affrontarsi sul campo, Roma e Lazio scaldano il derby sui social network. Ad accendere la miccia è Leandro Castan, fermo ai box dopo l'operazione al cervello. "Forza Roma per domani!!!" ha postato il brasiliano su Instagram, corredato da un'immagine in cui interviene duramente su Onazi (poi tolta). Pronta la risposta del laziale: "Forza Lazio per domenica" con una foto in cui vince un contrasto con il capitano giallorosso Totti.

IL TWEET DI CASTAN

LA RISPOSTA DI ONAZI