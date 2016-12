Roma, ladri in casa Balzaretti: rubati soldi e gioielli per 100 mila euro

10:54 - Non c'è pace per Federico Balzaretti, da quasi un anno fuori per un doloroso problema al pube, che lo costringe a interminabili cicli di terapie. Martedì sera il terzino della Roma ha subìto un furto nel suo appartamento ai Parioli, dove vive con la moglie, l'etoile dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato, e la loro figlia. I ladri hanno approfittato della loro assenza per agire indisturbati e portare via denaro e gioielli per circa 100 mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni i ladri avrebbero agito tra le 21 e le 23 e sarebbero riusciti a entrare nell'appartamento senza forzare la serratura: il portone d'ingresso dell'abitazione non presenterebbe infatti segni di effrazione.