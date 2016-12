"C'è solo un capitano", "Roma è Totti" e "Sei un mito". E' stata la notte di Francesco Totti , una rivincita personale nei confronti di Spalletti e non solo. Dopo gli spintoni, presunti, di Bergamo e la pace "finta" a Trigoria sono arrivati due schiaffi che faranno molto male al tecnico. Il popolo giallorosso ha scelta da tempo con chi stare e all'Olimpico è arrivata l'ennesima dimostrazione. Sia prima del match e a maggior ragione al triplice fischio finale. L'immagine della tensione allenatore-capitano è quella di Spalletti che dopo il primo gol di Totti, a 23 secondi dall'ingresso in campo, resta immobile e si gratta la testa. Non per lo stupore, ma perché ora il tecnico avrà qualche difficoltà in più a far fuori il simbolo della Roma. Quanti grattacapi. A fine partita sono arrivati i complimenti, ma l'abbraccio (se così vogliamo chiamarlo) è stato gelido. E infine ai microfoni ha continuato per la sua strada: "L'allenatore sono io e decido io". Giusto, ma a Roma è tutta un'altra storia quando di mezzo c'è il numero 10. Forse un problema, ma sicuramente una risorsa importante. La posizione della società è sempre quella di non voler rinnovare il contratto al capitano, ma gli ultimi avvenimenti hanno complicato la situazione. Tre gol in venti minuti, quattro punti guadagnati: ecco i numeri pazzeschi di Totti nelle ultime due partite. Dopo la rete all'Atalanta è arrivata la splendida doppietta contro il Torino in soli 180 secondi. L'attaccante si sente ancora giocatore e ha voluto dimostrarlo a tutti: non ha nessuna voglia di sedersi dietro una scrivania a fare il dirigente. La classe è sempre la stessa, dentro e fuori dal campo.

LE STATISTICHE DI ROMA-TORINO- 20 gol della Roma su palla inattiva, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.

- Sesto assist con la Roma in campionato per Diego Perotti, più di ogni altro giallorosso da quando è approdato a Roma.

- Roma imbattuta da 13 giornate, 10 vittorie e tre pareggi. 2.8 gol in media a partita segnati dalla Roma in questo parziale.

- Tuttavia, in questo parziale la Roma ha tenuto la porta inviolata solo due volte, e subito cinque gol nell’arco delle ultime due giornate.

- Era dall'ottobre 2014 che Totti non segnava in due gare di fila in Serie A.

- Il primo gol di Francesco Totti è il più rapido segnato da un giocatore subentrato in questo campionato (dopo 22’’).

- Prima vittoria per la Roma in questo campionato rimontando da una situazione di vantaggio.