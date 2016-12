Roma, la rinascita passa da De Sanctis e Gervinho

E fa niente se quella contro il Carpi è stata "una vittoria di Pirro", per dirla alla Rudi Garcia. Gli infortuni di Keita, Totti e Dzeko (lui effettuerà oggi degli accertamenti) non possono rovinare la festa romanista. I sorrisi di De Sanctis e Gervinho devono essere il punto di partenza di una squadra che non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, ma che comunque si ritrova a + 6 da una Juventus in crisi.



La loro prestazione ha reso felice anche il tecnico francese che al termine del match ha elogiato la parata su rigore di De Sanctis e lo spirito di sacrificio di Gervinho, il suo pupillo da tempo, già prima di insediarsi a Trigoria. E queste sono notizie positive anche per la Champions League, che torna martedì con la trasferta bielorussa in casa del Bate Borisov. Con un Gervinho ritrovato, Garcia adesso ha più alternative in attacco. E con un De Sanctis così, anche Szczesny può recuperare con calma dal suo infortunio.