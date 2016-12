Roma, la rinascita di El Shaarawy

Stephan El Shaarawy è tornato. Partenza col botto per il Faraone a Roma: debutto da titolare, gol di tacco e una ottima prestazione. Dopo i sei mesi al Monaco, la Serie A lo ha riabbracciato: "Un gol che mi dà tanta fiducia", ha detto a Premium Sport.



"Sono contento per il gol e per la vittoria però dobbiamo stare con i piedi per terra e dare continuità ai risultati perché se non vinciamo martedì siamo punto e a capo. E' un gol importante, è un gol per me stesso e per la Nazionale. Sono contento di aver iniziato in questo modo. Lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino. Sono venuto qui per rilanciare me e la mia carriera. Rapporto con Spalletti? Ho avuto un impatto molto positivo, sia con l'ambiente che con il mister. Con lui posso crescere molto. Chi tiferò nel derby di Milano? Stavolta sarò neutro ma lo guarderò con occhi emozionati perchè il Milan è sempre nel cuore", ha continuato Elsha.