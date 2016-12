28 febbraio 2016 Roma, la rinascita di El Shaarawy: Conte osserva e gongola Per il Faraone già quattro gol, più di quanto fatto negli ultimi due anni e mezzo

Il ritorno del Faraone. Letto così, nell'immediata vigilia della notte del cinema, potrebbe anche essere scambiato per un film candidato all'Oscar. Invece, fortunatamente per Spalletti e la Roma, l'attore protagonista è un calciatore che da quando ha vestito i panni giallorossi sembra rinato: Stephan El Shaarawy. In un mese di Roma ha segnato più gol che negli ultimi due anni e mezzo mandando segnali a chi in lui ha sempre creduto: Antonio Conte.

Quattro gol e un assist in cinque presenze sono numeri a cui El Shaarawy non aveva più abituato da tempo. Dopo l'exploit nel girone di andata col Milan di un paio di stagioni fa, infatti, il Faraone aveva perso il suo fascino egizio, d'altri tempi, lasciando per strada minuti, partite e giocate in favore di un declino ostinato che nemmeno un trasferimento nel tranquillo e scintillante Principato di Monaco era riuscito a stoppare. Poi la svolta, il ritorno in Italia in una piazza complicata nel periodo forse più duro degli ultimi tre anni. Il posto giusto nel momento giusto, evidentemente.



Da quando ha vestito la maglia numero 22 giallorossa, El Shaarawy è diventato protagonista della rinascita Champions della Roma. Gol all'esordio con un colpo di tacco clamoroso al Frosinone e bis al Sassuolo, fino alla doppietta con magia all'incrocio di Empoli. Non male per un giocatore falcidiato da stop forzati e scaricato un po' da tutti, Monaco incluso, ma non dal ct dell'Italia Conte. Stephan non l'ha mai nascosto e il ritorno in Serie A è coinciso con la voglia di meritarsi la fiducia del ct. I numeri sono dalla sua parte: un gol ogni 98'. Non male per uno che, doppietta contro il Torino a parte della scorsa stagione nel finale, aveva segnato tre gol in due anni e mezzo.