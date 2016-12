Roma, la minicrisi continua: ora è vietato sbagliare

00:23 - Il bilancio della Roma parla chiaro. Cinque pareggi nelle ultime sette partite (considerando anche l'1-1 al 90' di Coppa Italia con l'Empoli). Numeri che non lasciano dubbi sullo stato di forma dei giallorossi, alle prese con una crisi sempre più evidente di gioco e risultati. La stagione, finora, è stata esaltante e la banda di Garcia è rimasta sempre alle calcagna della Juve, adesso però non si può più sbagliare. A partire dalla Fiorentina.

I dati non mentono. Soprattutto quando il margine d'errore è molto ridotto come nella corsa serrata con i bianconeri per lo scudetto. La Roma di Garcia dell'ultimo mese non convince. Senza Gervinho, la squadra ha perso rapidità nella manovra e fa più fatica a trovare la via del gol. Lo dicono i risultati.



Considerando i tempi regolamentari, negli ultimi sette match, Totti & Co. hanno segnato più di un gol solo una volta sola (nel derby). Qualcosa nel meccanismo giallorosso si è inceppato e se Garcia vuole restare in scia alla Juventus deve correre ai ripari. A partire dalla delicata trasferta di Firenze. Con la Viola la Roma non può sbagliare. In due settimane, infatti, i giallorossi sono finiti a -5 dalla capolista e rischiano di compromettere una stagione finora di altissimo livello. Al Franchi è atteso il riscatto della Magica per continuare la lotta a due per il titolo. Altrimenti si rischia grosso. Garcia è avvertito.