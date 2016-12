Roma, l'ira di Pallotta: "Colpa di pochi fottuti idioti". Poi chiama la mamma di Ciro

11:07 - "Non è giusto che tutti i nostri tifosi vengano puniti per pochi 'fucking idiots' che frequentano la Sud". E' furibondo il presidente della Roma James Pallotta dopo la decisione della chiusura della Curva Sud per gli striscioni contro la madre di Ciro Esposito. "Sono sicuro che la maggior parte dei tifosi è stufa di questi idioti. Sta a noi insieme farli smettere. In Italia è arrivato il momento di cambiare. Siamo molto delusi dalle azioni prese".

"Noi come Roma siamo frustati e delusi dalle azioni prese - ha detto il presidente Pallotta in collegamento telefonico con Roma Radio - Non abbiamo il potere di intervenire quando ci sono questi episodi. I controlli corretti sono stati fatti fuori dallo stadio, noi non abbiamo il potere di intervenire. Non è giusto nei confronti di tutti i tifosi dover subire le conseguenze di decisioni stupide e idiote prese da 'fucking idiots'. Noi come Roma Cares stiamo facendo molte cose contro il bullismo, il razzismo e contro le violenze. Comunico che darò un milione di Euro a Roma Cares per continuare a combattere a favore di queste iniziative. In Italia è arrivato il momento di cambiare e spero che non saremo i soli a prendere parte a certe iniziative".



PALLOTTA TELEFONA ALLA MAMMA DI CIRO

Dopo aver ripreso con durezza i propri tifosi Pallotta ha voluto contattare telefonicamente la madre di Ciro Esposito. "Pallotta si è scusato per quello che è successo e si detto indignato. Mi ha fatto piacere, è stato un bel gesto. Siamo d'accordo che ci rivedremo per mettere a punto progetti comuni al fianco dell'associazione 'Ciro vive'", ha raccontato Antonella Leardi - Mi ha detto che è solidale con quello che sto facendo e che vuole incontrarmi per un caffè per un progetto comune". A fare da tramite tra la signora Leardi e Pallotta è stato il dg della Roma Mauro Baldissoni. "Mi ha fatto piacere ricevere la telefonata della Roma e constatare che la società ha risposto e ci è vicina". Sulla decisione del giudice sportivo che ha squalificato la curva della Roma per un turno: "Non avrei mai voluto che tutto questo accadesse - ha concluso la mamma di CiroOra mi dispiace che verranno puniti i tifosi perbene che stanno in curva e che con questa storia non c'entrano"