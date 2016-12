Roma, l'Europa non consola: i numeri della crisi

10:24 - Nemmeno l'Europa dà tregua alla Roma. L'1-1 col Feyenoord sancisce infatti i numeri della crisi giallorossa anche oltre i confini nazionali. Tra Champions ed Europa League, la squadra di Garcia ha vinto una sola partita (5-1 col CSKA Mosca), ridimensionando il progetto del tecnico francese. E non è tutto qui. Atteso come il "Messia del gol", Doumbia in due partite ha deluso ogni aspettativa e in molti rimpiangono già Mattia Destro.

I numeri parlano chiaro. La Roma zoppica non solo in campionato, ma anche in Europa. Archiviata la Champions League con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte (tra cui la bastosta all'Olimpico col Bayern), la banda di Garcia ha iniziato l'avventura in Europa League con un altro pari deludente, confermando il momento difficile della squadra. Dalla Coppa d'Africa sono rientrati Gervinho e Doumbia, ma non è cambiato nulla per i giallorossi. Anzi. L'ex del CSKA Mosca in due partite ha lasciato molti dubbi sul suo potenziale in zona gol. Col Feyenoord è apparso lento e goffo. In 25' ha toccato solo cinque palloni e sbagliato due gol clamorosi. Troppo poco per questa Roma, disperatamente a caccia di gol per uscire dalla crisi e forse già pentita di aver ceduto Destro a gennaio.

Ma non è tutto qui. Alla squadra di Garcia in questa seconda parte della stagione sembrano mancare leader in campo. In difesa le incertezze dei singoli e l'emergenza infortuni non hanno dato sicurezza al reparto. A centrocampo e in attacco Totti e De Rossi non sono al meglio e il rapporto tra i due senatori e il tecnico francese inizia mostrare qualche piccola crepa (come dimostrano le sostituzioni col Fayenoord). Niente di grave, per carità, ma quando le cose non girano per il meglio, ogni dettaglio può fare la differenza.