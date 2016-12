Roma, l'attacco è flop: un gol costato 43 milioni

13:02 - Niente controsorpasso alla Lazio e lotta al secondo posto ancora tinta di biancoceleste. All'Olimpico contro l'Atalanta la Roma di Garcia ha fallito ancora una volta il banco di prova, palesando tutti i limiti offensivi di una squadra che non sa più segnare con continuità. La rete è arrivata con Totti su rigore, ma sono i numeri a sancire il flop sul mercato dei giallorossi. Iturbe, Ibarbo e Doumbia: un gol costato 43 milioni di euro.

A stupire, nonostante siano ormai mesi che le trame offensive della Roma risultano sterili e prevedibili, è il numero ridotto di vere occasioni da gol create. Oggi, a un mese dalla fine del campionato, il flop delle due sessioni di mercato di questa stagione è ormai un dato di fatto, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto d'attacco. La delusione più grande viste le premesse è senza dubbio Iturbe, strappato alla Juventus - con tanto di titoloni e festa grande - la scorsa estate per circa 24,5 milioni di euro bonus compresi e fruttato la bellezza di un gol (ironia della sorte proprio contro la Juve) in venti presenze. Mille minuti abbondanti per una sola gioia, allo Stadium, nella partita più contestata dell'anno.

Ancora a secco, invece, i due colpi messi a segno a gennaio per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Destro. Buco di gol che è rimasto tale perché Ibarbo (2,5 milioni per il prestito) e Doumbia (16 milioni bonus compresi) oltre a giocare veramente poco per delle condizioni fisiche imbarazzanti, non hanno trovato la via del gol. Altri 18 milioni e mezzo buttati al vento visti i risultati del campo per un totale di circa 43 milioni. Quel gol, inutile, allo Juventus Stadium oltre che illusorio è stato definitivamente costoso.



GARCIA PUNISCE LA SQUADRA

L'ennesimo passo falso interno non è stato gradito da Rudi Garcia che ha deciso di passare ai fatti punendo la squadra. Il tecnico francese ha deciso di annullare il giorno di riposo programmato convocando i giocatori a Trigoria per l'allenamento e per un faccia a faccia chiarificatore. La tensione in giallorosso continua a essere sopra ai livelli di guardia.