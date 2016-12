Roma, Keita: "Contro il Real non è impossibile"

A due giorni dalla sfida di Champions contro il Real, Seydou Keita sprona la squadra, intervendo a Roma Radio: "Stiamo attraversando un buon momento, abbiamo più fiducia e sono arrivate le quattro vittorie di fila". E sulla sfida: "Quando giocavo con il Barcellona era come un derby. Spalletti studierà il match, che è difficile, ma non impossibile". Buone notizie dal fronte De Rossi: Capitan Futuro si è allenato in gruppo.