Roma, Keita: "Ai soldi ho preferito rispetto e affetto"

"E' vero che il denaro è importante, ma alla mia età sono importanti anche il rispetto e l'affetto", ha aggiunto parlando al sito della Roma. L'obiettivo è chiaro anche quest'anno: "Siamo arrivati secondi e come sempre il club vuole vincere, noi calciatori dobbiamo fare meglio dello scorso anno per arrivare al livello della Juve e competere con atri club importanti come Milan, Inter e Napoli. La Roma vuole lottare per vincere: non sarà facile, sarà una stagione molto lunga, ma dobbiamo fare meglio dello scorso anno".