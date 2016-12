Roma-Juve, ci risiamo: Garcia sogna, Allegri in emergenza

Formazioni alla mano, rispetto a Roma-Juve del 2 marzo 2015, ci troviamo di fronte a un'altra partita. Da una parte la Juve ha perso in un colpo solo Pirlo, Vidal e Tevez (oltre a Llorente e Coman) e tra i nuovi arrivati solo Madzukic dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Morata. A centrocampo Allegri ha gli uomini contati e potrà schierare solo Lichtsteiner, Sturaro, Pogba, Pereyra ed Evra. Emergenza pura.



Per la mediana bianconera niente Marchisio e Khedira, dunque, con buona pace di Nainggolan, De Rossi e Pjanic, che potrebbero essere invece l'ago della bilancia del match. In difesa, davanti a Buffon, la Vecchia Signora si affida al solito muro formato da Chiellini, Barzagli e Bonucci, ma di fronte questa volta non ci saranno Ljajic, Totti e Gervinho, ma Salah, Dzeko e Iago Falque (o Florenzi). Tutta un'altra storia, verrebbe da dire. Muscoli e velocità. Con Garcia che aspetta i cross di Digne e si sfrega le mani e Allegri che invece incrocia le dita, sperando in un lampo di Pogba o nella fresca intesa Mandzukic-Morata per risolvere il match.



Roma-Juve è cambiata nei protagonisti e forse anche nel gioco e nelle forze in campo. Negli ultimi due anni è stata spesso una sfida di fioretto, sempre tirata, ma con interpetri sopraffini (Totti, Tevez, Pirlo...). Con la Vecchia Signora che ha dominato il campionato. Ora invece sembra più una gara fisica. Una lotta serrata per "pesi massimi": Dzeko da una parte, Mandzukic dall'altra. Giusto per scegliere due giocatori-immagine. Meno tecnica, più corpo a corpo.