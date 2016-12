Roma-Juve 2-1: Pjanic-Dzeko, Garcia che gioia!

LA PARTITARoma inedita, con De Rossi nel cuore della difesa e l'asse di sinistra con Digne e Iago Falque. Juventus non da meno, con le scelte "difensive" di Allegri che a centrocampo schiera Sturaro e al fianco di Bonucci-Chiellini preferisce Caceres. Le amarezze del debutto, male la Juve e maluccio la Roma, inducono e complessi pensieri reciproci e comunque pronti-via è la foga giallorossa a prendersi il campo. Come aveva detto Garcia, la vigilia.

Fatti, dunque, non solo promesse. Il rischio-rigore dopo 32 secondi (Mandzukic sgambetta da tergo Florenzi) scansa i pensieri dell'arbitro Rizzoli che non vuole saperne. Un tiro alto di Iago Falque all'8' è un prurito per Gigi Buffon. Più Roma, ma gli spazi nell'intasatissima tre-quarti juventina sono quasi nulli: farci passare un pallone è una faticaccia. La qualità tecnica della partita ne risente: è battaglia di muscoli, più che di gioco e schemi.

La Juve veste l'abito più stretto, stretta nnella morsa della sua voglia difensiva. La Roma cerca spazi di gloria: Salah accelera sulla corsa di destra, Keita governa il gioco, Iago Falque ci prova e a metà campo non si fanno sconti... fisici. I contropiede bianconeri sono poca cosa:Pogba non è il Pogba che si conosce, Dybala incoccia i muscoli romanisti e Mandzukic aspetta e spera. A metà del primo tempo, i due sussulti: l'ammonizione a Pogba, per scorrettezze, e il gran palo di Pjanic al 24', un destro (quasi) perfetto dal limite, a incrociare. Buffon è trafitto, ma il palo alla sua destra salva la Juve dal capitombolo.

Di lì al finale del tempo, i ritmi di gioco romanisti restano alti, ma la soluzione del gol non arriva nei labirinti difensivi che la Juve ha predisposto. Mentre un cartellino giallo a Chiellini porta a due (a zero) le sanzioni juventine rispetto a quelle romaniste. Nel crudo sistema numerico, è l'latra differenza del primo tempo, con un palo (a zero) a conforto della Roma. Quanto a gioco e voglia di vincere, meglio la Roma. La Juve si difende, perché non ha affatto voglia di (ri)perdere.

Ripresa, copione che resiste. Un vago sospetto di pericolo a casa-Roma, dopo un traversone alto che alla fine Caceres spreca, e ricomincia il tam tam romanista nelle metà campo avversaria. Qualche segno di cedimento s'intravvede, il gioco e la voglia di vincere sono sempre a carico della Roma. E un destro secco, in diagonale, di Dzeko al 15' (gran parata di Buffon) è il preludio al gol di Pjanic, magia su punizione al 16'. Buffon è impietrito, il vantaggio meritato.

La reazione Juve non c'è, Allegri cambia: dentro Morata, poi Pereyra, infine Cuadrado. Ma al 32' Evra si fa cacciare per doppia ammonizione e due minuti dopo arriva il castigo finale: è Dzeko che fa un balzo in alto, e il 2-0 chiude la pratica. Con brividi finali da non credere: il gol di Dybala al 42' e la parata-salvatutto di Sczcesny su Bonucci al 92'.

La Roma riprende a volare: candidata allo scudetto. La Juve è a zero dopo due partite. Non accadeva da più di 100 anni. E nel campionato a girone unico, non era mai accaduto. Sono le cifre che dicono tutto sullo stato di salute della squadra 4 volte campione d'Italia e vicecampione d'Europa. E' che senza Pirlo, Vidal e Tevez in un colpo solo la vita non può essere la stessa. Lo si sospettava. Lo si sapeva.