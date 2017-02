Protagonista in campo nella vittoria contro il Torino per Juan Jesus , dopo un avvio di stagione da dimenticare, è arrivato il momento di fare un primo bilancio sulla sua esperienza con la maglia giallorossa:"Io lavoro tranquillo. Io so quanto valgo e quanto la Roma si fida di me. Ho dimostrato piano piano quanto valgo. Chi mi ha criticato ha parlato molto presto. Io non sono permaloso, prendo le critiche per migliorare".

E ora all'orizzonte c'è l'Inter la squadra che lo ha portato in Europa: "Mi hanno accolto molto bene - ha raccontato a Roma Radio - e quello che mi manca è la gente che lavorava lì, la signora delle pulizie, quella in cucina. Sarà una partita molto particolare, ho giocato oltre 140 partite in nerazzurro. Adesso difendo la Roma. Sento sempre Miranda, Eder, più i brasiliani. Anche Carizzo è un grande amico mio. Miranda mi ha scritto dicendo di essere dispiaciuto, sarebbe stata una partita bellissima da giocare per lui ma sarà squalificato".



A San Siro il pericolo numero uno sarà Icardi: "È difficile marcare gli attaccanti in Italia, ci sono Callejon, Candreva, Higuain, Belotti, tutti fortissimi. Poi mi alleno con il più forte di tutti, Edin Dzeko, anche se è grosso è molto mobile. Studiare è importante, riconosci nel video cosa fanno realmente in campo. Per esempio c'è Maccarone che fa i giusti movimenti, ci sta Icardi, dentro l'area sfrutta ogni centimetro. Sono tutti forti, di qualità, anche Immobile e Keita".