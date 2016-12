Roma, Iturbe sicuro: "Vinceremo lo scudetto"

14:15 - Il 2014 si chiude con la Roma seconda in classifica, a tre punti dalla Juve. Iturbe, però, non ha dubbi su chi conquisterà il tricolore: "Vinceremo lo scudetto" dice in un'intervista doppia, con Ljajic, a 'Roma Radio'. Il serbo è un po' più abbottonato: "Scudetto? Magari...". Il derby è ancora lontano, ma la Lazio evoca ottimi ricordi a Ljajic: "Il mio gol più bello l'ho segnato ai biancocelesti, a Firenze, quando giocavo con la Fiorentina...".

Iturbe vorrebbe rigiocare "Roma-Bayern Monaco", mentre l'ex viola ricorda i tempi in cui militava nel Partizan Belgrado ("Un derby con la Stella Rossa"). Totti a parte, il giocatore più forte con cui ha giocato l'ex Verona è Lucho Gonzalez, ai tempi del Porto. Ljajic, invece, fa il nome di Jovetic. Accordo totale per quanto riguarda i compagni più 'rompiscatole': "Florenzi, Nainggolan e De Sanctis".