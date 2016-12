Roma, Iturbe provocato e spintonato: rissa alla partita di calcetto

Una partita di calcetto con rissa: ecco quanto successo in Paraguay quando Iturbe ha è stato spintonato con particolare veemenza dopo essere stato protagonista di uno scontro di gioco con un avversario durante una sfida a futsal. L'attaccante della Roma si è prontamente rialzato da terra e ha mostrato chiaramente di non aver gradito il trattamento particolarmente ruvido per un fallo in realtà per nulla violento.