Roma, Iturbe: "Non do retta alle critiche, voglio il massimo"

Dopo un anno in chiaroscuro, Iturbe non vede l'ora della nuova stagione per potersi riscattare: "Spero di non infortunarmi e penso solo a lavorare - dice l'argentino in conferenza stampa -. L'anno scorso sono arrivato con tanta voglia di dimostrare e penso di aver sbagliato, dovevo andare più piano". Sulle rivali: "Milan e Inter si stanno rinforzando alla grande. Noi siamo forti, ma per noi quest'anno sarà difficilissimo".

L'esterno offensivo giallorosso, attaccato da più parti per il rendimento altalenante, è convinto dei propri mezzi: "Le critiche ci sono sempre. Non do retta a quello che mi dicono, a meno che non siano i compagni o il mister. Sono forte di testa, perché ho sempre lavorato anche con le critiche. Sono ancora giovane e ho tanta voglia di imparare e di allenarmi al 100%". A tal proposito, in casa Roma è arrivato un nuovo preparatore atletico, Darcy Norman: "Si lavora di più - spiega Iturbe -, ed è una cosa positiva. E' un grande professionista e ci aiuterà".



L'argentino commenta l'arrivo di Iago Falque: "Iago è un giocatore ottimo, è una cosa positiva per noi. Il mister deciderà tra chi sta meglio. Ci sono anche Ljajic e Pjanic che possono giocare lì. Una prima punta? Giocare con un centravanti è una cosa buona, come con Toni (al Verona, ndr). Quando c'è, gli puoi scaricare la palla. Anche con Francesco qui si può fare". Il calore dei tifosi si sente: "E' impressionante quanti siano arrivati da Roma solo per vedere gli allenamenti. E' una bella cosa il loro sostegno. Speriamo duri tutto l'anno e non solo quando vinciamo".