Roma: Iturbe "Ho sempre dato il 100% per questa maglia"

Ormai è addio e allora Iturbe , con un posto su Facebook e Instagram, saluta la Roma e i suoi tifosi: "Purtroppo le cose non sono andate come speravo, e sono il primo a soffrirne. L'unica certezza è l'aver indossato con orgoglio e onore la maglia giallorossa. Ho sempre dato il 100% senza mai risparmiarmi. Per questa maglia ho sofferto, pianto e gioito. Però bisogna avere il coraggio e l'umiltà nella vita per rialzarsi e continuare a credere in sé stessi".

Magari non è un addio completo: "Forse il mio è solo un arrivederci. In quel caso tornerò più forte che mai. Porterò sempre nel cuore questi colori che ho onorato e rispettato. Ringrazio la società, lo staff tecnico e in special modo a Walter che mi ha sempre sostenuto nei momenti difficili. Ma soprattutto ringrazio i miei compagni e gli auguro tutti i migliori successi per sempre, Forza Roma!!".



L'argentino va al Watford, in Premier League, in prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 16.