Roma, Italo Zanzi lascia: "Cerco nuove sfide"

L'avventura di Italo Zanzi alla Roma è terminata . L'amministratore delegato giallorosso ha infatti rassegnato a sorpresa le sue dimissioni . "Tre anni e mezzo fa ho avuto l’onore di diventare amministratore delegato della Roma - ha spiegato -. Ora, con il club in un'ottima posizione, ho preso la decisione di perseguire nuove sfide ". " Vorrei ringraziare il Presidente Pallotta per questa opportunità", ha aggiunto.

IL COMUNICATO DELLA ROMA

As Roma ha annunciato oggi che Italo Zanzi si è dimesso da Amministratore Delegato e da membro del Consiglio di Amministrazione del Club per perseguire altre opportunità -si legge nel comunicato ufficiale giallorosso. Zanzi ha iniziato a collaborare con la AS Roma nei primi mesi del 2013 e ha guidato il Club verso un periodo di successi sportivi e miglioramenti finanziari. Zanzi ha presentato le sue dimissioni dalla carica con effetto a decorrere dal 30 giugno 2016 e si è impegnato a fornire tutto il supporto necessario durante questa fase di transizione.



"Tre anni e mezzo fa ho avuto l’onore di diventare amministratore delegato di AS Roma", ha detto Zanzi. "Ora, con il Club in un’ottima posizione, ho preso la decisione di perseguire nuove sfide". "Vorrei ringraziare il Presidente della AS Roma Jim Pallotta per questa opportunità, così come la proprietà e il Consiglio di Amministrazione per il loro sostegno. Sono particolarmente riconoscente al nostro management, al personale ed ai giocatori per la loro dedizione e il duro lavoro – sono tra i migliori nel mondo del calcio".



Da parte della proprietà di AS Roma, il Dott. Pallotta ringrazia Italo per il suo lavoro nell'interesse del Club, dei suoi azionisti e dei dipendenti. La proprietà desidera inoltre augurare ad Italo il meglio per il suo futuro.