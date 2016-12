Roma, ironia Garcia: "Ma il derby non si gioca martedì?"

Vigilia di derby per Rudi Garcia che usa l'ironia per presentare la sfida. "La favorita è la Lazio, come dicono tutti, ma daremo il massimo per smentire i pronostici - ha esordito - Loro hanno pianto dopo la gara con l'Inter e sabato scorso hanno vinto con un gol irregolare. Ma noi siamo scarsi mentre la Lazio gioca il più bel calcio d'Italia...". Sul rinvio: "Si gioca lunedì? Non hanno rinviato a martedì dopo che hanno giocato 120'?".

Al di là delle battute e delle provocazioni, anche se la sua Roma è sicura almeno del terzo posto, Garcia ha in mente solo la vittoria: "C'è la possibilità che se vinciamo non avremo bisogno dell'ultima partita. Con il risultato di ieri siamo sicuri del terzo posto, ma non vogliamo essere secondi. Domani faremo di tutto per prendere i tre punti e giocare per la vittoria. Tutto il club vuole fare la gara giusta. Siamo secondi e vogliamo restarci. La differenza è che saremo in trasferta e non in casa come la prima volta che ho conosciuto il derby. Avremo un sostegno importante e già si vede fuori da Trigoria".



Ogni altro discorso sul futuro, il tecnico francese lo rimanda a fine campionato: "Rimando a fine stagione, dove sarà il momento di fare un bilancio. Non possiamo parlare dello scorso anno perché non è la stessa squadra. Questa piccola gara è importante per far si che la concentrazione rimanga sul derby. Del resto parleremo a fine stagione".