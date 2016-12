Roma-Inter 4-2: Holebas e Pjanic mandano in estasi l'Olimpico

08:51 - Gol e spettacolo nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Roma di Garcia ha risposto alla vittoria della Juventus poche ore prima, battendo 4-2 l'Inter all'Olimpico e riportandosi a -3 dalla vetta. Giallorossi in vantaggio due volte con Gervinho e un eurogol di Holebas, ma raggiunti prima da Ranocchia di testa e poi da una girata del fischiatissimo Osvaldo. La svolta però la firma Pjanic con una doppietta nel finale.

Dall'amarezza all'euforia nel giro di novanta minuti o poco più. Dopo le recenti polemiche post Mosca, a Roma è arrivata dal cielo una serata praticamente perfetta per riportare il "volemose bene" nell'ambiente giallorosso. Emozioni, gol, spettacolo: Roma-Inter è stata tutto questo e il 4-2 finale, pennellato magistralmente nel recupero da quel pittore bosniaco chiamato Pjanic, rende merito a una partita con tanti errori ma anche tantissimo divertimento. Vittima della banda Garcia l'Inter, la migliore dal ritorno di Mancini, brava a restare in partita fino a lungo cercando di rispondere con i propri mezzi a una rosa oggettivamente superiore.

La notizia del gol di Pirlo al 93' del derby di Torino aveva scosso un po' l'Olimpico che già intravedeva la targa dei bianconeri all'orizzonte. A riportare coi piedi per terra tutti però ci ha pensato il gioco imposto da Garcia ai suoi, veloce e in verticale come nei giorni migliori, con occasioni da gol a piovere sin dalle prime battute. Devastante Gervinho a destra con le sue folate spesso frenetiche e impacciate, ma capaci di spaccare la difesa di Mancini con naturale costanza per tutti i novanta minuti. Non è un caso che il vantaggio arrivi proprio dall'ivoriano al 21', bravo a finalizzare da pochi passi una trama imbastita da Totti e Ljajic sempre sulla destra. E' qui però che c'è uno stravolgimento sul copione degli ultimi periodi. L'Inter non crolla subito, anzi, risponde subito costringendo De Sanctis a un miracolo su Kuzmanovic e dopo il gol fotocopia giustamente annullato a Gervinho, è capitan Ranocchia a firmare l'1-1 dagli sviluppi di un angolo che porta tutti all'intervallo.

Come si dice in questi casi però "il meglio deve ancora venire" e la seconda parte di partita è una delizia per il palato affamato di calcio spettacolo, disposto a tollerare grossolani errori tecnici e tattici per saziare la voglia di gol. Un primo assaggio lo porta un insospettabile, Holebas, subito dopo il rientro in campo: slalom speciale tra i paletti nerazzurri chiamati Campagnaro e Ranocchia, e sinistro all'angolino imprendibile. Col nuovo vantaggio Garcia pensa ai cambiamenti tattici, ma c'è un ospite inatteso - e a giudicare dall'accoglienza, sgradito - a stravolgere i piani, Daniel Osvaldo. L'ex di turno al 53' sfiora il pari in rovesciata, trovandolo poco dopo con una girata deviata in rete da Astori con tanto di ormai consueta esultanza polemica verso i tifosi giallorossi: 2-2.

Quella però è di fatto l'ultima folata vitale degli uomini di Mancini che crollano nel giro di centoventi secondi, quelli che bastano a Gervinho per fare quello che vuole sulla destra, servire Totti che a sua volta da terra consegna a Pjanic il primo piatto che il bosniaco infila alle spalle di Handanovic. Mancini non la prende bene per un fallo a centrocampo e viene allontanato, ma per la portata principale della serata - tra uno spreco e l'altro di Iturbe - bisogna aspettare il 92': punizione a giro di Pjanic all'incrocio dei pali. Applausi, sipario.



LE PAGELLE

Pjanic 7,5 - E' il protagonista principale della serata e lo diventa praticamente in punta di piedi. In pantofole firma i due gol della vittoria e il secondo è una perla di rara bellezza da aggiungere alla sua bellissima collezione.

Ranocchia 5 - Il momentaneo 1-1 arriva dopo un primo tempo discreto. Nella ripresa però si dimentica di scendere in campo e tra una maglia giallorossa e l'altra, la testa gli gira e non capisce più nulla. Scherzato da Holebas a velocità tripla.

Gervinho 7 - Quante volte abbiamo detto "ah, se fosse meno pasticcione davanti alla porta". A costo di annoiarvi e di annoiarci, dobbiamo ripeterlo: devasta l'Inter da solo, ma poi fa confusione. Però almeno s'è sbloccato.

Osvaldo 6,5 - L'ambiente ostile lo esalta e zittire i tifosi della Roma con un gol sembra ormai essere diventato il suo hobby già dai tempi in cui la maglia giallorossa la vestiva.

Nainggolan 7 - Un dominatore in mezzo al campo, non molla un pallone che sia uno con una cattiveria agonistica imbarazzante. Di un altro livello.



IL TABELLINO

ROMA-INTER 4-2

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Manolas 6,5, Astori 6,5, Holebas 7; Pjanic 7,5, Keita 5,5 (18' st De Rossi 6), Nainggolan 7; Gervinho 7, Totti 6,5 (39' st Iturbe sv), Ljajic 6 (18' st Florenzi 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Cole, Strootman, Paredes, Yanga-Mbiwa, Emanuelson, Somma, Destro. All.: Garcia 6,5

Inter (4-3-3): Handanovic 5; Campagnaro 5,5, Ranocchia 5, Juan Jesus 5,5, Dodò 5 (37' st Icardi sv); M'Vila 5 (22' st Kovacic 5,5), Medel 6,5 (37' st Obi sv), Kuzmanovic 6; Palacio 5,5, Osvaldo 6,5, Guarin 5. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Mbaye, D'Ambrosio, Krhin, Donkor, Bonazzoli. All.: Mancini 5,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 21' Gervinho (R), 36' Ranocchia (I), 2' st Holebas (R), 12' st Osvaldo (I), 15' st Pjanic (R), 47' st Pjanic (R)

Ammoniti: Keita (R); Ranocchia, Palacio, Guarin (I)

Espulsi: nessuno

Note: 16' st allontanato l'allenatore dell'Inter, Roberto Mancini, per proteste