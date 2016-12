Roma-Inter 1-1: Nainggolan evita il colpaccio dei nerazzurri

LA PARTITAIl fischio finale di Orsato nel big match dell'Olimpico ha uno strano potere, quello di scontentare un po' tutti. Niente a che vedere con l'arbitraggio, ma dopo novanta minuti di battaglia l'1-1 firmato Perisic-Nainggolan è di poca utilità tanto per la Roma, che rallenta la rincorsa al Napoli e rischia di vedere avvicinarsi la Fiorentina, quanto all'Inter che fino a pochi minuti dalla fine vedeva il piazzamento Champions all'orizzonte. Proprio per questo però dividendo in due parti uguali un ipotetico bicchiere, al minuto 86 si è riempita la metà giallorossa svuotando le ambizioni dell'Inter dopo una bella gara di personalità.



Dopo svariati mesi sotto accusa per il gioco speculare e poco propositivo, l'Inter è scesa in campo all'Olimpico con un 4-2-3-1 piuttosto offensivo sulla carta, sfruttando però le qualità in ripiegamento di Biabiany e Perisic per dare equilibrio all'intero sistema di gioco. Ne è uscita una partita dalla buona intensità seppur con poche nitide palle-gol, merito anche delle prove degli esterni difensivi. Digne e Nagatomo soprattutto, con Florenzi e D'Ambrosio leggermente più in difficoltà nelle rispettive sfide con Perisic ed El Shaarawy. Dopo un buon inizio della Roma, vicina al gol con Perotti al termine di una bella azione corale, i nerazzurri hanno preso coraggio nella prima metà del primo tempo cercando rapidi contropiedi negli spazi lasciati dietro alla trequarti dalla Roma. Un'azione in solitaria di Nainggolan si infrange sul muro dell'Inter e sul capovolgimento di fronte Brozovic, con lo specchio della porta aperto davanti a sé, spreca calciato a lato malamente. Il miracolo della prima frazione però è di Handanovic su El Shaarawy a cinque minuti dall'intervallo.



A cambiare il volto del match è un episodio chiave, all'8' Manolas rinvia male un pallone scoprendo il fianco della Roma alla ripartenza nerazzurra. Brozovic inventa un assist al bacio per Perisic che sulla sinistra, complice un Florenzi fuori posizione per l'errore del compagno, infila Szczesny in diagonale. La reazione della Roma non tarda ad arrivare. Spalletti alza il baricentro della squadra inserendo un punto di riferimento offensivo come Dzeko al posto di un mediano e il volto del match cambia. L'Inter si rintana affidandosi ai contropiedi che via via diminuiscono di intensità e pericolosità, mentre i giallorossi sfiorano il pareggio in diverse occasioni. Protagonista in negativo proprio Dzeko che al 69' solo davanti ad Handanovic spara in curva. Il portiere sloveno si supera poco dopo su Salah e Nagatomo salva sulla linea un pallone vagante in area dopo una mischia, ma il pareggio è nell'aria e arriva in maniera beffarda. All'84' ancora Dzeko svirgola un pallone sul quale si avventa Nainggolan in spaccata spedendo il pallone all'angolino.