Roma, incidente stradale per Digne

Tanto spavento ma, fortunatamente, nulla di grave. E' stata una brutta giornata per Lucas Digne, terzino della Roma, protagonista di un incidente stradale su via Trigoria. L'esterno francese di Garcia è stato tamponato da una vettura che, poco dopo l'impatto, si è dileguata non accertandosi delle condizioni del ragazzo. Fortunatamente l'incidente non ha procurato seri danni a Digne, uscito illeso. Danni, invece, alla sua macchina.