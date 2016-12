Paura all'alba per Bruno Peres. Il terzino della Roma, intorno alle 5 del mattino in zona Piazza dei Tribunali, si è schiantato al volante di una Porsche presa a noleggio. Secondo le prime ricostruzioni il giocatore giallorosso, che è uscito illeso, ha urtato dei paletti posizionati al centro della strada. I vigili, giunti sul posto, gli hanno ritirato la patente brasiliana che però non è valida in Italia.