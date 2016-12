Roma in ritiro da mercoledì a Trigoria

L'obiettivo da conquistare, il secondo posto, è troppo importante e in queste ultime tre giornate serve una Roma unita dentro e fuori dal campo. Per non buttare via al fotofinish un'intera stagione. E dunque ecco la decisione definitiva su un ritiro, già ipotizzato sabato sera dopo la brutta sconfitta di San Siro contro il Milan. La società giallorossa ha ufficializzato anche il programma di lavoro settimanale per la squadra: mercoledì la seduta di allenamento è fissata alle 18 del pomeriggio, mentre giovedì si tornerà a lavorare alle 9 del mattino (unico giorno in cui Totti e compagni poi non si fermeranno a dormire a Trigoria), così come sabato per la rifinitura, mentre venerdì la sessione è prevista per le 17.