Roma in ansia per De Rossi e Pjanic

Non c'è pace per i medici del club giallorosso: le porte dell'infermeria si aprono e chiudono nemmeno fosse un grande magazzino in tempo di saldi. Ci entrano De Rossi e Pjanic, per i quali permane un cauto ottimismo in vista di domenica, e stanno per uscirne in tre. Sessione personalizzata tra palestra e campo per Florenzi e Dzeko, che torneranno a disposizione contro la squadra di Montella. Analogo discorso per Iago Falque che è tornato in gruppo.



Niente da fare per Digne e Torosidis: il greco è alle prese con la fisioterapia, mentre il francese sta recuperando dalla lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra.