Roma in ansia per De Rossi: è in dubbio per il Real

Dopo la vittoria col Carpi, la Roma è subito tornata subito al lavoro per preparare l'andata degli ottavi di Champion League contro il Real Madrid. Spalletti può sorridere per le condizioni di Manolas e Salah , usciti malconci ma che non preoccupano. Chi, invece, rimane in forte dubbio è De Rossi , che ha svolto ancora differenziato per un problema al polpaccio. Anche Zidane ha i suoi grattacapi: Bale, Marcelo e Pepe sono ko.

Niente di grave per Manolas e Salah, usciti malconci dal match di venerdì contro il Carpi. Il difensore greco ha accusato una botta al polpaccio, mentre l'egiziano ha un affaticamento muscolare, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione senza problemi per la sfida a CR7 e compagni.



Non si vedono miglioramenti, invece, per De Rossi, fermo ai box per un problema al polpaccio. A tre giorni dal match, il centrocampista non è ancora rientrato in gruppo. Un cattivo segno, anche se si farà di tutto per recuperarlo.



Anche Zidane ha i suoi bei grattacapi. All'indomani della vittoria per 4-2 sull'Ahletic, non si sono allenati Pepe, Marcelo a Bale. Secondo la stampa spagnola, i tre quasi certamente saranno costretti a saltare la trasferta dell'Olimpico. Il difensore portoghese è alle prese con una fascite plantare, il brasiliao con un problema alla spalla e il gallese con un infortunio muscolare al soleo.