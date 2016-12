Roma, il gol al Barça di Florenzi in un videogioco

Il gol realizzato da Alessandro Florenzi contro il Barcellona, finalista al Puskas Awards e premiato come goal più bello della fase a gironi della Champions League 2015-2016, entra a far parte di un videogioco. La 8bitFootball, in collaborazione con la Onefootball, ha riprodotto la splendida rete realizzata ai campioni d'Europa nel match dell'Olimpico terminato 1-1. Il commento è del telecronista fazioso di Premium Sport Carlo Zampa.