Roma, il Codacons vuole candidare Totti ad assessore

Dopo la standing ovation del "Bernabeu", ecco la candidatura ad Assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Roma . La proposta di Francesco Totti in politica è stata avanzata dal Codacons, il cui presidente Carlo Rienzi corre per la carica di sindaco della Capitale. "Abbiamo scritto nei giorni scorsi al capitano della Roma per conoscere la sua disponibilità a ricoprire un importante incarico in Campidoglio" ha detto.

" Riteniamo infatti che Totti abbia le caratteristiche adatte ad occuparsi di sport e politiche giovanili nella capitale in qualità di Assessore, rappresentando un esempio per tutti i ragazzi e conoscendo dall'interno le questioni sportive", ha aggiunto. "In passato – ha ricordato Rienzi – abbiamo criticato alcune scelte del giocatore, come quella di fare da testimonial ad un concessionario di giochi o di mostrare in diretta un noto cellulare scattandosi un selfie, ma riteniamo che Totti resti comunque un importante punto di riferimento per i giovani della capitale, e potrebbe fare un ottimo lavoro promuovendo lo sport e comportamenti corretti tra i ragazzi. Non siamo interessati a facili consensi elettorali e non chiediamo a Francesco Totti di candidarsi: ci interessano i fatti concreti e ciò che il giocatore può fare per il bene della città e dei romani".