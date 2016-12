Roma: il baby Ferrante ferito da una bottigliata

16:14 - Si è conclusa all'ospedale una notte di movida romana per il calciatore 19enne Jonathan Alexis Ferrante, baby promessa della squadra giallorossa e attualmente in prestito alla Lucchese. Sabato sera era in compagnia della fidanzata a Campo de' Fiori, nel centro storico della Capitale, quando è stato ferito alla testa con una bottigliata durante una lite con alcuni coetanei, arrestati con l'accusa di lesioni personali aggravate.

L'attaccante italoargentino è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in tre giorni. I carabinieri della stazione piazza Venezia, impiegati in servizi di controllo nei luoghi della movida, si trovavano a pochi metri di distanza e così sono riusciti a sedare la lite e a bloccare gli aggressori. Si tratta di tre ventenni di Guidonia, incensurati. I ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di lesioni personali aggravate da uso di strumento atto ad offendere.



Secondo quanto si è appreso, il fermo è stato convalidato e sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. All'origine della lite ci sarebbe stato qualche sguardo di troppo alla fidanzata dell'attaccante che quest'ultimo non avrebbe gradito. A una sua reazione i tre sarebbero passati ai fatti, colpendolo con la bottiglia.