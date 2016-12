Roma, i giocatori promuovono Spalletti: "Più tattica che negli ultimi 3 anni"

Spalletti ha puntato subito sulla divisione dei ruoli, con difensori e attaccanti schierati in due gruppi diversi per migliorare la gestione in fase di non possesso e i movimenti di reparto. Questo ha lasciato soddisfatti i giocatori, come racconta Repubblica, che con Garcia lavoravano molto di più sulla tecnica e con il pallone. Intanto, visti i tempi stretti, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore sarà in concomitanza con la conferenza pre-match contro il Verona, dove Spalletti potrebbe annunciare anche i nuovi collaboratori.

Il primo è Aurelio Andreazzoli, portato in giallorosso proprio da Spalletti e che aveva lasciato la Capitale l'anno scorso dopo nove stagioni (nel 2013 diventò primo allenatore dopo l'esonero di Zeman, e Alessandro Pane che, però, non sarà ufficializzato sino a fine stagione (licenziato dal Rimini ad ottobre, a stagione in corso). Niente da fare per Alessandro Birindelli: Spalletti l'avrebbe voluto con sé ma non ha voluto lasciare le giovanili del Trapani.