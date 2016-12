Roma: Holebas è un caso, Iago Falque è carico

Iago Falque finora è il "colpo" di mercato della Roma e l'attaccante spagnolo è già carico per la nuova avventura in giallorosso. "Iniziare questa nuova tappa mi rende molto felice - ha spiegato la punta su Twitter -. Sono entusiasta di affrontare nuovi obiettivi e conquistare grandi titoli per la AS Roma ". Intanto la cessione di Holebas diventa un caso. Il greco infatti sarebbe stato ceduto al Watford a sua insaputa.

HOLEBAS VENDUTO A SUA INSAPUTADopo i numerosi affari sfumati, il momento difficile della Roma sul mercato è testimoniato anche dalle ultime parole di José Holebas, che il club avrebbe ceduto al Watford a sua insaputa con tanto di comunicato ufficiale (2.5 milioni ai giallorossi più bonus e contratto triennale al giocatore). "Le società hanno annunciato il trasferimento, ma io sono in Germania, rientrato dalle mie vacanze a Dubai, e non ho firmato niente", ha spiegato l'ex giallorosso, che poi non ha usato giri di parole per chiarire la sua posizione. "Le due società hanno organizzato tutto senza chiedermi niente, non so cosa sia successo visto che io non ho mai detto di voler lasciare la Roma - ha dichiarato -. Adesso firmerò soltanto dopo aver letto i termini del trasferimento".