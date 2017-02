Roma, Grenier: "Il Lione ha sbagliato a farmi partire"

E' carico Clement Grenier che ha iniziato in questi giorni la sua avventura in maglia giallorossa. E alla conferenza di presentazione spiega: "Voglio dimostrare che il Lione si è sbagliato e che la Roma fa bene a puntare su di me". Ha voglia di rivincita il centrocampista francese: "Credo che la Roma sia vicina alla Juve per valori tecnici, e spero possa superarla. Sono convinto che possiamo giocarcela con loro".