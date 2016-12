Roma, Gervinho va via carico di bagagli

Gervinho è ormai a un passo dall'addio alla Roma . L'attaccante ivoriano ha lasciato la Capitale con una decina di bagagli al seguito. Questo fa presagire che sia l'ultimo viaggio dall'Italia. Il giocatore si è imbarcato (foto Gazzetta.it) per Abidijan (Costa D'Avorio), con uno scalo in Francia. Tra oggi e domani si concretizzerà il suo trasferimento all' Al Jazira : 14 milioni di euro la cifra che incasserà la Roma e 7 l'ingaggio dell'attaccante.

Gervinho è sbarcato a Trigoria nell'estate 2013 dall'Arsenal perché fortemente voluto da Rudi Garcia, che lo aveva allenato al Lille. In giallorosso l'attaccante ivoriano ha collezionato 71 presenze (57 in campionato) segnando 19 gol (11 in serie A). Il calo fisico degli ultimi sei mesi, al rientro dalla Coppa d'Africa, ha convinto la Roma a cederlo.



Ma Gervinho ci ha messo un po' ad accettare il trasferimento perché avrebbe voluto giocare ancora nel calcio europeo e sarebbe voluto tornare al Lille, allenato da Hervé Renard, ex ct della nazionale ivoriana.