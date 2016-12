Roma, Gervinho ritarda il rientro: allarme attacco per Garcia

16:08 - Allarme Gervinho in casa Roma. Dopo aver vinto la Coppa d'Africa, l'ivoriano ha ritardato il rientro in Italia a causa di un lutto familiare e la sua partenza è slittata. Nella migliore delle ipotesi sarà nella capitale venerdì e la sua presenza contro il Parma ora è in forte dubbio. Brutta notizia, dunque, per Garcia, che dovrà continuare a fronteggiare l'emergenza in attacco in attesa di avere anche Doumbia a disposizione.

La Roma aspetta i campioni d'Africa. Per Gervinho l'ultimo match con la maglia giallorossa risale al pareggio contro il Milan e il suo ritorno a Trigoria era molto atteso. A Parma però potrebbe non esserci ancora. Colpa di un lutto familiare, che ha costretto il giocatore a ritardare la partenza. Al momento non è ancora chiaro se l'attaccante riuscirà a salire su un aereo in tempo per poter andare almeno in panchina a Parma, ma l'ivoriano si è fatto vivo su Twitter per comunicare la sua intenzione di rientrare al più presto. "A nome della mia famiglia, voglio dire grazie per i tanti messaggi di sostegno. E 'il momento per me di tornare dal mio club".



Discorso simile anche per il colpo di gennaio Doumbia. L'ex Cska Mosca deve chiudere alcune questioni in Russia prima di conoscere i nuovi compagni e indossare la maglia giallorossa. Il suo arrivo a Roma è atteso giovedì sera a Fiumicino, ma anche qui i tempi sono tutti da verificare.

Au nom de toute ma famille, je tiens a vous dire merci pour les nombreux messages de soutien. Il est temps pour moi de rejoindre mon club.

— Gervinho (@GervinhOfficial) 12 Febbraio 2015