Roma: Gervinho, pugno e rosso in Coppa d'Africa

21:17 - Comincia malissimo la Coppa d'Africa per Gervinho. Nella gara d'esordio della sua Costa d'Avorio contro la Guinea, l'attaccante della Roma è stato espulso al minuto 58 per un pugno al volto di un avversario e ha poi abbandonato il campo in lacrime. Dopo questo gesto, la sua Coppa potrebbe essere già finita e dunque potrebbe tornare a disposizione di Rudi Garcia prima del previsto. Si attende l'entità della punizione nei suoi confronti.

Quando l'arbitro gli ha mostrato il cartellino rosso, Gervinho è diventato una furia: si è gettato per terra in ginocchio, poi ha pianto. Per la cronaca la sfida tra Costa d'Avorio e la Guinea è terminata 1-1: vantaggio della Guinea con Yattara al 36' e pareggio di Doumbia al 26' della ripresa.