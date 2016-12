Roma, Garcia: "Volevamo vincerla e ci siamo scoperti, ma non ho rimpianti"

23:40 - Sconfitto, ma soddisfatto Rudi Garcia dopo il 2-1 subito contro l'Inter: "Ho rivisto la mia Roma - ha commentato il tecnico -. Siamo venuti a San Siro per vincere e proprio per questo forse alla fine abbiamo preso gol. Sono soddisfatto della prestazione e giocando così sono sicuro che possiamo ancora dire la nostra per la corsa Champions. Di rimpianti non ne ho, ma dobbiamo migliorare qualcosa in attacco ed essere più incisivi".

"Abbiamo avuto una reazione rispetto al pareggio con l'Atalanta - ha commentato il tecnico della Roma a Premium Calcio -. Nel secondo tempo abbiamo giocato per vincere tenendo il pallino del gioco. Volevamo a tutti i costi la vittoria e forse anche per questo abbiamo perso. Finché Pjanic è rimasto in campo abbiamo giocato bene, poi nel finale c'è stato qualche acciacco di troppo che non mi hanno permesso di fare i cambi che volevo. Non abbiamo tempo di lamentarci e l'atteggiamento di gioco è stato buono, ma dobbiamo migliorare nell'area avversaria".

In pericolo c'è anche il terzo posto: "Dobbiamo fare di tutto per vincere la prossima, ma nulla è perduto. Certo non abbiamo più tempo da perdere, ma giocando così e con un po' di fortuna in più possiamo ancora dire la nostra". Un girone fa la Roma viaggiava più forte: "Fare la partita a San Siro dimostra che ci siamo ancora, ero più preoccupato dopo il pareggio con l'Atalanta". Una mossa decisiva è stato Pjanic trequartista: "L'ho fatto per liberare spazio per Ibarbo e Gervinho davanti e infatti abbiamo attaccato di più. Non ho rimpianti per aver cercato di vincere a tutti i costi, anche se il pareggio secondo me sarebbe stato più giusto". Fa discutere la prestazione di Totti: "Non è che abbiamo giocato meglio perché è uscito lui, ma perché abbiamo alzato il ritmo e cambiato il modulo".

Intorno a Garcia aumenta la pressione per i risultati: "Non mi preoccupa, è uno stimolo in più per la squadra. Non cambierà il nostro atteggiamento, anzi, saremo ancora più motivati per vincere le prossime partite ma dovremo migliorare in attacco. Il bilancio lo faremo a fine stagione".



SABATINI: "TOTTI? DECIDERA' LUI"

"La situazione che riguarda Francesco è chiarissima: ha ancora un altro anno di contratto e aspettiamo che Francesco si esprima, aspettiamo notizie da lui, perché solo lui potrà indicarci il suo futuro, che faccia la preparazione, che ricominci a giocare la prossima stagione". Così il ds della Roma, Walter Sabatini, sulla situazione contrattuale del capitano giallorosso in scadenza di contratto nel 2016.