Roma, Garcia: "Voglio 11 lupi, vinciamo"

LE PAROLE DEL TECNICOCome sta Salah? E' pronto per partire dall'inizio?

Sta bene, ma non ha novantacinque minuti nelle gambe. Comunque è pronto



La difesa della Roma non è la più blindata in Champions: giocherà Castan per Rudiger?

Abbiamo qualche infortunato, ma diverse soluzioni da adottare. Contro il Bate chi andrà in campo e chi starà in panchina dovranno dare tutto. Non c'è altro obiettivo che vincere e lo si farà con la voglia.



La presenza di Pallotta è uno stimolo in più per vincere?

Sarà con noi e mi ripeto: siamo più forti col presidente vicino e coi tifosi. Spingeremo tutti nella stessa direzione perché vogliamo dimostrare di avere fame di vincere. Questa partita non si gioca, si vince



Ha lavorato di più sulla tecnica o sulla testa?

Domani non c'è niente altro da fare che la partita giusta. Dimostriamo sul campo di essere undici lupi che vogliono raggiungere il primo obiettivo stagionale



Sabatini ha detto: "Se affonda Garcia affondiamo tutti". E' la settimana più dura da quando è a Roma?

Dimostra che siamo tutti uniti e che gli obiettivi dipendono da noi. La squadra c'è, la società ha mostrato unità in un momento sfortunato. Abbiamo la qualità per uscire da questo periodo, sta a noi rimettere le cose a posto. Parla solo il campo



Se non dovesse passare il turno sarebbe un fallimento?

Penso solo a vincere, e lo faremo.



Questa squadra ha valorizzato in pieno Dzeko?

Lui è un grande centravanti e penso che potremmo fornirgli più occasioni per fare gol. Ho totale fiducia in tutta la squadra e non è un caso se siamo il miglior attacco in Serie A



Cos'è successo dopo l'ultima sosta? Come mai è così impaurita?

Una squadra impaurita non fa il pressing alto a Torino. Prima dell'ultima sosta stavamo volando e adesso dite che siamo tutti scarsi. Il mio lavoro è mantenere l'equilibrio nei giudizi



E QUELLE DI DZEKO



Non hai segnato molto, ti aspettavi di più?

Sono sicuro che i miei gol arriveranno, se non lo faccio è solo colpa mia. Avrei dovuto fare meglio in diverse situazioni



Qual è il tuo bilancio finora a Roma?

Abbiamo iniziato molto bene e stiamo avendo qualche problema solo ultimamente. La stagione è lunga, siamo ancora in alto ma dobbiamo dimostrare carattere per raggiungere i nostri obiettivi



Rizzitelli ha detto che sembri triste in campo, è vero?

Non mi piace perdere, meritiamo di più. Domani è una partita importante e mostreremo il nostro carattere



Lo stadio sarà mezzo vuoto: se l'aspettava a inizio stagione?

Ovviamente avremmo bisogno di tutti i nostri tifosi, come contro la Juventus e il Barcellona. Spero che questa situazione si risolva il prima possibile perché abbiamo bisogno di uno stadio pieno



I pochi gol possono essere un problema di gioco che non si adatta alle tue caratteristiche?

No, gioco in maniera differente rispetto a Icardi. Se sei un buon giocatore devi segnare, ho avuto diverse occasioni e non le ho sfruttate. Quello che devo fare è essere critico con me stesso, la squadra è buona e voglio ricominciare a segnare



La Roma può vincere lo scudetto?

Se giochiamo come le ultime due partite direi di no, ma non siamo così. Abbiamo dimostrato di essere forti. La stagione è lunga e nessuno vince il titolo a dicembre, giochiamo partita dopo partita e tra qualche mese vedremo dove saremo



Come mai stai avendo questa difficoltà a segnare?

Anche in passato ho avuto qualche momento difficile, penso che a tutti gli attaccanti succede. Penso a dare il meglio per la prossima partita, ma non voglio pensare troppo al passato.