Roma, Garcia: "Vogliamo arrivare secondi"

18:42 - Rudi Garcia è rammaricato per il risultato di Torino, ma non per la prova dei suoi. "E' una buona partita, manca solo il risultato - ha commentato -. E' molto positivo giocare così, ne vinceremo parecchie. Si poteva vincere. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione". Roma sorpassata dalla Lazio: "E' importante essere secondi alla fine. Dobbiamo sfruttare la prossima in casa, dobbiamo vincere e poi vedere cosa faranno gli altri".

Ventiquattro tiri e un solo gol. Garcia difende comunque il suo attacco. "Non è un problema‏ - ha spiegato Garcia - Può fare meglio, peccato dopo il primo gol, dopo l'unico tiro abbiamo preso il pareggio. C'era tempo per vincere, ma il loro portiere è stato bravo".



Un'analisi sui singoli. A partire da Ibarbo un po' deludente: "Penso che Victor può giocare in tutti i posti dell'attacco. Si deve mettere in testa che può farlo. Ha avuto una buona occasione di testa, ma non dimentichiamo che è stata la sua prima uscita da titolare".



Segnali di crescita da Doumbia. "Sta molto meglio, lo dimostra in allenamento, ma anche oggi dalla sua entrata. Ci ha aiutato ad essere più presenti in area. Ha lottato. E' quasi pronto, quasi al 100%‏".



Per ritrovare la seconda piazza ora bisogna battere l'Atalanta e "tifare" Juventus, prossima rivale della Lazio. "Sul piano degli attacchi manovrati siamo stati abbastanza bravi. Meglio nel secondo tempo, che abbiamo inquadrato di più. Le ultime scelte delle volte sono state sbagliate. E' un pareggio che deve dare tranquillità ai giocatori. Bisogna vincere la prossima con l'Atalanta‏".