Roma, Garcia: "Vediamo la luce in fondo al tunnel"

Rudi Garcia sorride e già questa, con i tempi che corrono, è una notizia. E' fuori dalla bufera, salvo e, come dice lui stesso, "vediamo la luce in fondo al tunnel". Lui, in cima alla lista dei giallorossi sotto accusa, e la sua Roma . Una cosa sola, come ha voluto dimostrare il gruppo nell'abbraccio dopo il gol: "Volevamo vincere e si è visto in campo: hanno giocato con il cuore e questo mi è piaciuto molto. Mi sono piaciute anima e personalità".

E ancora: "Nel primo tempo eravamo lenti e avevamo poca fiducia. Questa sera vediamo la luce in fondo al tunnel, abbiamo vinto anche giocando in dieci per un po' di tempo. La squadra c'è, ha dimostrato unità e compattezza. Dopo la sosta recupereremo giocatori importanti come Totti e Strootman, ci saranno meno partite e saremo più freschi. Quando lo stadio ha spinto la squadra siamo riusciti a trovare il gol del raddoppio. Non abbiamo preso gol e questa è una cosa importante, e potevamo farne anche più".



"Il rosso a Dzeko? - prosegue Garcia - Chi ha giocato al calcio capisce lo stato d'animo del centravanti, ho detto questo anche all'arbitro, bisogna conoscere la situazione psicologica dei giocatori. Rispetto la decisione anche se l'ho trovata dura. Anche Batistuta fino a Natale aveva fatto pochi gol al primo anno a Roma, poi dopo ne ha fatti più di 20 e anche Dzeko ne farà tanti. Non doveva comunque dire niente all'arbitro".



Resta il tempo per un punto sulla sua situazione: "Mi sento tranquillo per il futuro? Faccio l'allenatore, mi occupo della squadra per farla vincere. Oggi era importante vincere per i giocatori e per la squadra. A questa domanda non posso rispondere, posso solo parlare della squadra e di quello che vedo sul campo. Contro l'Inter tiferò Lazio? Speriamo in un pareggio tra Inter e Lazio. Sadi-Dzeko sono compatibili? Da gennaio avremo una stagione con meno impegni e con più luce e Sadiq fa parte di questa luce. E' migliorato tanto, adesso si allena sempre con noi e sono contento per lui. Deve solo dimostrare le sue qualità, senza pressione e senza perdere la fiducia".