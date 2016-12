Roma, Garcia: "Tre infortunati, è la vittoria di Pirro"

Non può gioire del tutto Rudi Garcia per il 5-1 rifilato al Carpi. Tre dei suoi giocatori si sono infortunati: Keita, Totti e Dzeko. "Ci serviva una vittoria ma la speravo in un altro modo perché è una vittoria di Pirro, abbiamo dovuto fare tre cambi per infortunio. Come stanno? Vediamo domani, non posso dire altro, speriamo che non sia nulla di grave. Peccato davvero. Bravi invece De Sanctis e Gervinho", le sue parole a Premium Sport.