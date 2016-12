Roma, Garcia: "Totti e Maicon out e Doumbia è pronto"

22:06 - Per la Roma la rincorsa alla Juventus passa per la gara col Parma. E Garcia non vuole distrazioni: "Abbiamo solo un risultato utile, vincere". Contro i ducali il tecnico francese dovrà fare a meno di Totti e Maicon (non convocati), alle prese rispettivamente con i postumi dell'influenza e i solito problemi al ginocchio. Potrà però contare sul nuovo arrivato Doumbia: "E' un bomber. E' pronto per giocare, non ci sono problemi".

LA CONFERENZA DI GARCIA

Primo allenamento di Doumbia

"Ha viaggiato un po' ed è passato per Mosca prima di arrivare a Roma. Sappiamo che giocatore è. Lo statistiche lo dimostrano. E' un bomber, un attaccante che la mette dentro. Sono soprattutto queste qualità che ci aspettiamo da lui, ma senza pressione. Ha fatto solo un allenamento. Deve capire come gioca la squadra. Il suo compito sarà quello di entrare nel gruppo e mettersi il pallone sotto i denti. Dopo la partita avremo più tempo per lavorare. Lui è pronto per iniziare ed entra in gioco".



Questione Parma

"Noi non abbiamo scelta, abbiamo solo un risultato buono: i tre punti. E' una squadra che non rinuncia. In Coppa Italia hanno messo in difficoltà la Juve. Noi dobbiamo mettere in campo tutta la concentrazione per dimostrare che c'è un divario tra noi e loro"



Torna Gervinho

"Nessuno è indispensabile, ne sono certo. I cimiteri sono pieni di persone indispensabili. Ciascuno di miei giocatori è utile al gruppo. Anche senza i giocatori africani abbiamo comunque fatto gol. E' vero che se raddoppiamo spesso poi chiudiamo la partita. Penso che dobbiamo essere più solidi in difesa, perché è la chiave per vincere e più efficaci in attacco. Possiamo giocare meglio, è vero. Ma dobbiamo fare gol per vincere la partita"



Maicon tornerà quello dell'inizo di stagione?

"Maicon ha fatto un ottimo inizio di stagione, ma ora non sta bene, ha ancora problemi al ginocchio e domani non sarà convocato. Speriamo che possa tornare presto, perché abbiamo tanti impegni e sarebbe meglio affrontarli con il Maicon che conosciamo, un giocatore devastante".



La Roma si gioca tutto in tre settimane?

"A parte le gare a eliminazione diretta, tutti i momenti della stagione sono importanti. Ci sarà l'Europa League, è vero, ma io mi aspetto dai giocatori che daranno tutto partita per partita. Non voglio sentir parlare né di giovedì, né del 2 marzo".



Come sta Totti?

"Francesco sta meglio e sta recuperando, ma non sarà convocato. Non voglio prendere rischi con lui. E' stato troppo debole nei giorni precedenti. Preferisco che si prepari senza pressioni e torni al 100%"



Verde e i giovani

"Verde l'ho preso io dalla Primavera, nessun altro me l'ha dato e da inizio dicembre fa parte della mia rosa. Però lasciatelo tranquillo per favore. Da quando ha fatto la buona gara, di lui si parla ovunque. Ha 18 anni, deve crescere e mettergli troppa pressione non gli farà bene. E' un buon ragazzo, umile e ascolta. Deve continuare così. Le qualità le ha, altrimenti non l'avrei scelto, ma bisogna non bruciarlo. Può giocare o meno, ma la cosa più importante per lui è che ha un futuro alla Roma".



Difesa sempre in emergenza

"Devo dire che visto tutti questi problemi che abbiamo avuto, penso che le scelte che abbiamo fatto come società prendendo Astori, Manolas, Spolli e Yanga Mìbiwa sono state ottime. E' una difesa forte, ma ci sono dei gol che possiamo evitare come quello di Cagliari. Hanno tutti grande qualità e ora che hanno lavorato tanto insieme, possono fare meglio. Come tutta la squadra quando difende. Sul gol di Cagliari è proprio responsabilità della difesa, ma a volte bisogna anche avere una prima linea che difende bene e una squadra più compatta. Col Parma sarà una buona prova per dimostrare che possiamo essere più solidi. Per essere audaci in attacco occorre essere solidi in difesa"



Caso Lotito

"Si è già espresso il presidente, io parlo solo di campo..."



Salih Uçan in che condizioni è?

"Ha passato molti mesi infermeria. Gli serve tempo per dimostrare le sue qualità che conosco bene. Sono contento che sia rimasto. Con noi può migliorare molto se si fa consigliare dagli ottimi centrocampisti che abbiamo. Potrà migliorare molto se mi ascolterà e cercherà di eliminare tutti i difetti che ha. Si può integrare molto bene nel nostro gioco".



Pjanic in flessione?

"E' il giocatore che dall'inizio del campionato corre di più e copre più campo. Da lui ci si aspetta sempre moltissimo. A Gennaio poteva fare di più, ma a volte è stato costretto a giocare anche se non era al 100%. Ora però non ha più problemi e sono fiducioso. E' il playmaker della squadra e siamo in attesa della sua altissima qualità".



Gli obiettivi della Roma

"Non direi vincere tutte le partite, perché non è una grande risposta. Ma dirò vincere la prossima partita. A che serve dire che stiamo pensando alla Coppa, al campionato? Da gennaio il nostro atteggiamento è concentrarci sulla prossima partita e poi vediamo dove siamo e faremo i conti dopo ogni match. E' l'atteggiamento giusto per non deconcentrarsi"