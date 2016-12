Roma, Garcia: "Totti è convocato e Salah è disponibile"

Rudi Garcia ritrova Francesco Tott i per la sfida dell'Olimpico contro il Milan. "Francesco sarà convocato. Non è al 100%, ma sarà del gruppo. Dopo tre mesi e mezzo è una gran cosa - ha spiegato in conferenza stampa -. La grande notizia è il disco verde per Salah". Poi dribbla la domanda sulla panchina che traballa : "Non mi importa parlare di questo. Chi non vince deve lavorare e stare zitto. Domani dobbiamo ritrovare la vittoria".

Come stanno Totti, De Rossi e Salah?

"Francesco sarà convocato. Non è al 100%, ma sarà del gruppo. Dopo tre mesi e mezzo è una gran cosa. De Rossi dovrebbe stare bene. La grande notizia è il disco verde per Salah".



La Roma ha subito 9 gol nell'ultimo quarto d'ora.

"Per me sono 8, il nono è quello di Torino. Ci abbiamo pensato, difficile dare una risposta, non sono mai le stesse cause, a volte errori individuali, a volte fantasmi della partita precedente o perchè ci abbassiamo troppo. Ci servirà una partita per superare questo".



Sadiq può essere titolare?

"L'ho preso dalla Primavera perché è bravo e segna. Ma tra i giovani e la Serie A c'è una grande differenza. Sadiq ha grande entusiasmo ma ora ci può dare una mano".



Garcia e Mihajlovic, sfida tra allenatori in bilico.

"Il calcio è così, non mi importa parlare di questo. Chi non vince deve lavorare e stare zitto ed è quello che faccio, domani dobbiamo ritrovare la vittoria. Non serve parlare di classifica finchè non facciamo una striscia di vittorie".





Montella ha detto che la Roma non può vincere lo scudetto perché prende troppi gol.

"Anche prendendo più gol degli altri se ne facciamo molti si può essere in alto in classifica. Dobbiamo trovare un equilibrio di squadra, se non giochiamo per non attaccare non siamo più la Roma".



C'è un grande calo di spettatori. Anche per il disamore per la squadra?

"E' così dall'inizio della stagione. E' complicato, è un handicap. Il calcio è spettacolo ed è triste giocare in uno stadio vuoto"

"Parlo sempre con Sabatini, lui sta lavorando per questo. L'unica cosa sicura è che Iturbe è andato e arriverà un sostituto".