Roma, Garcia: "Totti con Dzeko è possibile. Florenzi giocherà come terzino"

Contro il Frosinone è vietato distrarsi . Guai a pensare alla sfida con il Barcellona : "I ragazzi lo sanno. Ora conta soltanto la partita di domani. Non ce ne sono altre". Rudi Garcia potrebbe puntare su Totti : "Lui con Dzeko dall'inizio? Qui tutto è possibile. Nessuno ancora sa se giocherà. Ma se cambieremo modulo , non cambieremo la nostra filosofia. I tre punti sono importanti e il Frosinone non è in serie A per caso".

Lei è stato costretto a schierare Florenzi come terzino destro. Ma come stanno Maicon e Torosidis?

"Non sono stato costretto, abbiamo deciso di farlo giocare in quel ruolo. Con la Juventus ha dimostrato che, per il momento, può fre benissimo lì. Ma non avevo dubbi sulla sua voglia di giocare e di imparare. Florenzi ha sempre molta determinazione e punta sempre a migliorare".



Cambiando il modulo, cambia la Roma?

"La nostra filosofia di gioco non cambia. Poi, ci sono giocatori che tra loro giocano bene. Mi viene in mente il capitano con Gervinho o Digne con Iago Falque. Un allenatore deve tenere conto di queste cose".



Soddisfatto del mercato?

"Io sono sempre contento della mia rosa. Il mio compito è fare bene con gli uomini che ho a disposizione. De Rossi può giocare anche come difensore centrale e Florenzi fa bene nel ruolo di terzino".



Secondo lei, è stato colmato il gap con la Juventus?

"Non dobbiamo farci domande, ma continuare a lavorare".

Come sta Rudiger?

"Sta bene come tutti i convocati per la gara di domani. Non saranno al 100% per diversi motivi. C'è a chi manca il ritmo partita, ma tutti possono giocare dall'inizio".



Si dovrà sostituire Pjanic?

"I giocatori che scenderanno in campo sapranno cosa fare. Anche se dovessimo cambiare modulo. E anche se dovessero giocare assieme Totti e Dzeko".



Come bisognerà affrontare il Frosinone?

"Loro non sono in serie A per caso, ho rivisto le loro partite". Vale anche per i portieri? "Non esiste un vero numero uno. E' un bene per noi avere due portieri esperti come i nostri".



In campo Totti-Dzeko?

"E' tutto possibile. Si può cambiare anche il modulo in campo. E' una possibilità, il mio pensiero lo sapete da sempre. Ora conta fare bene: dirò poco prima della gara chi giocherà. Così saranno tutti pronti, non esiste una squadra tipo. Tutti i giocatori sono importanti e ci saranno molte gare in pochi giorni. Avrò bisogno di tutto".



Come è stata preparata questa gara con il Frosinone?

"Molto facile prepararla. Conta solo quella di domani"