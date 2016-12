Roma, Garcia sul rigore: "L'arbitro era a cinque metri"

00:30 - La Roma è ai quarti di Coppa Italia con un rigore dubbio di De Rossi. Garcia: "L'arbitro era a 5 metri, bisogna avere fiducia in quello che ha visto. Zielinski sembra tagliare le gambe di Paredes, non si capisce se prima o dopo il pallone". Risultato a parte la Roma sembra in difficoltà: "Non riusciamo a chiudere le partite, ma sul piano fisico posso dire che stiamo bene. L'importante era qualificarci". Sarri: "Rigore? Tutto lo stadio ha visto...".

"Quando non si segna il secondo gol, e abbiamo avuto tante occasioni per farlo, può succedere di prendere un contropiede e di farci male - ha commentato Rudi Garcia -. Faccio i complimenti all'Empoli che è una squadra organizzata che ci ha dato molto fastidio, ma l'importante era qualificarci anche se abbiamo giocato mezz'ora in più. Abbiamo fatto tanti tiri, ma senza trovare il 2-0. Questo al momento è il nostro limite piuttosto che un problema difensivo. Rispetto a Palermo abbiamo approcciato meglio la gara segnando subito, ma mi aspetto più continuità di rendimento. La parola d'ordine è recuperare bene e presto per giocare al massimo contro la Fiorentina". Infine la solita risposta di mercato: "Destro? Ho detto diverse volte che è un giocatore della Roma e voglio che resti. Tecnicamente sapete già cosa penso di lui".

SARRI AMAREGGIATO: "HANNO VISTO TUTTI"

"Mi dispiace per i ragazzi che avevano fatto una bella prestazione. A me la Coppa Italia non interessa, non mi piace perché è un torneo poco sportivo, dove certe squadre entrano al quinto o sesto turno..., ma per come è andata sono dispiaciuto per i miei giocatori". Il tecnico dell'Empoli Maurizio Sarri è amareggiato. "Del rigore alla Roma la società mi ha chiesto di non parlarne ma penso che tutto lo stadio abbia visto l'episodio. Garcia dice che non c'era? Si vede che ha un'opinione diversa dai suoi giocatori, due di loro mi hanno detto alla fine che il fallo non c'era".