Roma, Garcia spera in Gervinho. Con Bielsa e Lippi alle porte

Domenica, Roma-Genoa: dentro o fuori, non ci sarà un altro appello. Nell'attesa, un venerdì e soprattutto un sabato da brividi. La contestazione dei tifosi, che continua e si alimenta. L'auto-carica di Garcia, che non si arrende, ma può essere costretto a farlo: la conferenza-stampa della vigilia, alle 13,15, è il più atteso degli eventi.



Poi i progetti societari: le ultime portano a Bielsa, lo vuole Sabatini, ma la fiducia di Pallotta in Sabatini, dicono, sia un po' scaduta. In zona-mercato, un colloquio Sabatini-Pozzo per Iturbe al Watford. E in zona-campo, la speranza di riavere Gervinho, che per la Roma è una necessità quasi vitale (lo dicono i risultati, con e senza l'ivoriano) e la certezza che Totti si allena col gruppo, per molti la sola presenza del capitano nel lavoro quotidiano è un formidabile antidoto alla crisi.

Questo è il quadro del più tormentato fra i club italiani. Luciano Spalletti è il sogno dei tifosi, non è impossibile, ma non è nemmeno facile. E quel che resta, fra oggi e Roma-Genoa e il destino di Rudi Garcia che forse è già scritto. A prescindere da quel che accadrà domenica all'Olimpico.