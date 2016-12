Roma, Garcia: "Sono fiero dei miei giocatori: partita che ci dà fiducia" 

09:17 - "Ci siamo dimostrati all'altezza del City, sono fiero dei miei giocatori" Così Rudi Garcia dopo il pareggio della Roma contro il Manchester City. "Abbiamo avuto le occasioni migliori da gol, poi come avevamo previsto negli ultimi dieci minuti abbiamo sofferto un po' ma ci stava.Totti? Il suo talento è intramontabile. Cole? Risposta clamorosa. Prendendo un punto qui lasciamo il City tre punti dietro, questa gara però può dare anche più fiducia".

"Possiamo dire la nostra anche in questo girone di ferro" ha continuato il tecnico giallorosso. Bisogna avere un grande equilibrio in campo e i giocatori sono bravi a metterlo in campo, abbiamo gente con talento immenso ma abbiamo visto che sono capaci di dare tutto in campo, c'è impegno anche sul piano difensivo. Ho tanta fiducia nei miei uomini, giocare qui contro uno dei club più ricchi del mondo è una cosa fantastica. Ora dobbiamo recuperare perchè ci aspetta una gara con la Juve".