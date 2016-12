Roma, Garcia: "Sono contento, siamo stati solidi"

Garcia promuove la sua squadra: "Abbiamo tirato nel secondo tempo almeno una volta, non si può dire che non abbiamo mai tirato. Potevamo anche vincere. Nel primo tempo non ricordo una sola occasione concessa a loro. Qui al San Paolo hanno perso Juve, Inter e Fiorentina".



Adesso, prima della pausa natalizia, la Roma è attesa dai match contro Spezia e Genoa: "L'autostima c'è, l'obiettivo adesso è vincere in Coppa Italia e poi vincere ancora domenica. Questa sera siamo stati molto organizzati. La gara di Dzeko e Florenzi? Dzeko ha lottato su tutto il campo, ha avuto pochi colpi da sparare, ma lo sapevamo facendo una gara così. Florenzi ha difeso bene, Insigne è un ottimo giocatore, poi nel finale eravamo più stanchi di loro avendo speso molte energie in Champions. Andamento troppo altalenante? Ogni giorno cerco di far capire ai ragazzi che non dobbiamo temere nessuno. Ci sono molti giocatori che non sono abituati a giocare ogni tre giorni e tutte queste cose fanno si che non possiamo essere brillanti sempre. Poi anche con un po' più di fortuna potevamo avere più punti in classifica".